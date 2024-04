PIZZA E MOLTO ALTRO A DOMICILIO? SFRUTTA IL COUPON SCONTO DI CENSONI!

In via Menichella 166 a Roma, Torraccia, si cela un angolo di paradiso per gli amanti della buona cucina: Censoni Pizza e Cucina. Una bottega artigiana dove i sapori antichi si fondono con le tecniche più moderne, dando vita a piatti indimenticabili. Il Re del Supplì Censoni non è solo una pizzeria, è una leggenda. Conosciuto come il "Re del supplì", qui potrete assaporare la vera essenza di questo piatto tradizionale romano. Dalla salsiccia, provola e broccoletti, alla carbonara, passando per il classico pomodoro e mozzarella, ogni supplì è un'esperienza unica. E per i più avventurosi, Censoni sorprende con gusti nuovi e improvvisati durante l'anno.

LA PROMOZIONE PER LALAZIOSIAMONOI.IT

Per tutti gli amici de Lalaziosiamonoi.it è in atto una promo speciale: 10% sul totale del vostro ordine dal LUNEDI AL VENERDì. Ecco come arrivare a sfruttare il coupon speciale.

1) Scarica l'APP di Censoni dal Play Store Android o da Apple Store. Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ordinalo.censoni | Link iOS: https://apps.apple.com/it/app/censoni-pizza-cucina/id6451117486?mt=8

2) Componi il tuo ordine, e prima del pagamento clicca su SEZIONE COUPON ed inserisci la frase: LAZIONOI

3) Effettua il pagamento col 10% di sconto e ricevi i tuoi piatti direttamente a domicilio oppure prenota il ritiro al punto vendita.

La pizza di Censoni è frutto di anni di ricerca e sperimentazione. Una ricetta unica che combina farine di grano tenero selezionate, un processo di lievitazione che ne garantisce la digeribilità e un tocco segreto: il germe di grano, che arricchisce ogni fetta con proprietà nutrizionali ineguagliabili. Che sia una Pizza alla Norma, una amatriciana, una carbonara o una delle classiche come la Margherita, ogni boccone è un viaggio nel tempo tra tradizione e innovazione.

Non solo pizzeria, anche catering

Se state pensando a un evento speciale, Censoni Pizza e Cucina offre servizi di catering per feste private e aziendali a prezzi scontati, garantendo sempre la massima qualità.

Vieni a Scoprire il Mondo Censoni Non aspettare un altro giorno. Vieni a scoprire la magia di Censoni Pizza e Cucina, dove ogni piatto racconta una storia e ogni sapore è un ricordo. Ti aspettiamo!

Telefono: 06 4122 8228

Via Donato menichella 166, Roma, Torraccia