Zaccagni al centro della Lazio. E ora l'Arciere vuole colpire l'Inter "proibita"

RASSEGNA STAMPA - Tappabuchi a tutta fascia, sostituto di Luis Alberto da trequartista. Mattia Zaccagni non è un uomo qualunque da piazzare dove serve, Tudor finora l'ha messo dove occorreva. Ora l'ex Verona s'aspetta un posto tutto suo e che sia un posto di primo piano, in linea con le sue caratteristiche. Non serve un Arciere riluttante, ma un Arciere senza limiti, si legge sul Corriere dello Sport. La prima da trequartista non l'ha sfruttata a dovere: deve ancora carburare nel nuovo (vecchio) ruolo. Giocava così anche con Juric, nel 3-4-2-1 a Verona, Igor spera che inizi a imprimere una svolta. In estate, poi, oltre a Felipe Anderson, va messa in conto la partenza di Luis Alberto. Si perderà la coppia di fantasisti e per Zac dovrà arrivare il partner perfetto.

Ma prima di immaginare la Lazio del futuro c’è da chiudere la stagione. Zaccagni ha due partite per rifiorire in attacco. La prima è l’Inter, squadra a cui non ha mai segnato in nove gare. Ha colpito tutte le big (Juve, Milan, Roma e Napoli, anche l’Atalanta). Ma i nerazzurri mai. È questa l’occasione per riprovarci. Aveva giocato all’andata, ha saltato la semifinale di Supercoppa. Il recupero era fallito nel pre-partita. Zaccagni spera di rimuovere questo tabù e di chiudere la stagione in bellezza. Infortuni, squalifiche e la sostituzione anticipata di Monza: il vero Arciere s'è visto a intermittenza. Ma ora, in una Lazio in rifacimento, con alcuni insofferenti e altri in partenza, una delle poche certezze su cui contare è Zaccagni. Fresco di rinnovo, proiettato già al futuro.

