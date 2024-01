FORNITURE ORTOFRUTTICOLE PER RISTORANTI, ALBERGHI E NON SOLO

F.lli Marocca: L'eccellenza nell'Ingrosso Ortofrutta Dal 1950

Nel cuore del Lazio, una realtà aziendale si distingue nel settore ortofrutticolo: F.lli Marocca. Fondata nel 1950, l'azienda ha radicato la sua presenza nel mercato come fornitore all'ingrosso di frutta e verdura, specializzandosi in servizi per il settore Ho.Re.Ca (Hotel, Ristorazione, Catering). La loro offerta si estende oltre il settore pubblico, raggiungendo ospedali, mense e enti vari, fino ad arrivare ai privati, inclusi hotel, ristoranti, catering e fruttivendoli, nonché alla grande distribuzione organizzata (GDO).

Perché Optare per F.lli Marocca?

1. Contatto Diretto: La filosofia di F.lli Marocca prevede un contatto diretto cliente-fornitore, eliminando intermediari. Questo garantisce prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, un vantaggio significativo nel mercato odierno.



2. Fidelizzazione Clienti: La soddisfazione cliente è al centro delle politiche aziendali. Con un tasso di fidelizzazione del 99%, l'azienda si vanta di un portafoglio clienti estremamente soddisfatto, un testimone della loro dedizione e qualità del servizio.

3. Competitività nel Prezzo: F.lli Marocca offre una gamma di prodotti che soddisfa ogni esigenza, dal prodotto accessibile a quello premium, sempre mantenendo un occhio di riguardo sul rapporto qualità-prezzo.

4. Puntualità nelle Consegne: La puntualità è un pilastro della loro offerta, garantendo consegne precise e affidabili, un fattore cruciale per i loro clienti nel settore ristorazione e alberghiero.

5. Problem Solving: L'azienda pone un forte accento sulla disponibilità e sulla capacità di risolvere qualsiasi problema insieme al cliente, creando un rapporto di fiducia e collaborazione.

Zone di Consegna

Non solo Roma, ma anche litorale romano e comuni limitrofi: se sei fuori dal GRA non temere! Contatta F.lli Marocca per la tua fornitura.

Dove Trovare F.lli Marocca e Contatti

Situata in Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia-Montecelio (RM), all'interno del Centro Agrolimentare Roma (Box 108/109), F.lli Marocca è facilmente raggiungibile. Per qualsiasi informazione o per effettuare ordini, i clienti possono contattare Giordano al 3485475398 (disponibile anche su Whatsapp) o al 0660501990, tramite email a ordini@fratellimarocca.it, o visitando il sito web www.fratellimarocca.it.

In un mondo in cui la qualità e l'efficienza sono sempre più richieste, F.lli Marocca si conferma come un punto di riferimento nel settore ortofrutticolo, unendo tradizione, innovazione e un servizio cliente impeccabile.