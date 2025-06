Calciomercato Lazio | Rovella, l'Inter si allontana? Spunta un altro obiettivo

CALCIOMERCATO LAZIO - Le voci intorno al futuro di Hakan Calhanoglu non sembrano placarsi per l'Inter. La società nerazzurra sta prendendo in considerazione l'ipotesi di dover salutare il centrocampista turco, reduce tra l'altro da un viaggio a Istanbul, città di quel Galatasaray che da settimane gli sta facendo la corte e lo sta tentando. Per questo motivo nella scorse settimane Marotta&Co si erano guardati intorno, facendo anche più di un tentativo per Nicolò Rovella, ma scontrandosi contro una Lazio che non vuole, ma soprattutto non può, cedere le sue pedine più importanti per via del mercato in entrata bloccato e aveva indicato il pagamento della clausola di 50 milioni come unica via per lasciarlo partire.

UN NUOVO OBIETTIVO PER L'INTER - Il centrocampista biancoceleste, d'altronde, era insieme a Ederson il primo nome sulla lista dei nerazzurri per sostituire Calhanoglu, ma a solo a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle richieste da Lazio e Atalanta. Motivo per cui, se proprio l'esborso dev'essere importante, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe pronta a tornare su un suo vecchio pallino, come Nico Paz. Il trequartista del Como non è tornato al Real Madrid, potrebbe aprire ai nerazzurri, ma quest'ultimi dovranno prima trattare con i lariani e soprattutto con il Real Madrid di Xabi Alonso, grande estimato dell'argentino.

