Tommy Paul: "Così sono diventato fan della Lazio. Il mio giocatore preferito è... "

Prosegue alla grande l’avventura di Tommy Paul agli Internazionali di Tennis. Lo statunitense ha conquistato la semifinale del torneo battendo Hurkacz e ha esultato a modo suo ribadendo nuovamente la sua passione per la Lazio. Una simpatia palesata sin dal suo arrivo nella Capitale, che gli è stata trasmessa dall'amico e collega Opelka, e sottolineata in diverse circostante, l’ultima in conferenza stampa dove ha rivelato il nome del suo giocatore preferito. Queste le dichiarazioni: “Il mio giocatore preferito è Immobile. Non sono mai andato a vedere il centro sportivo della Lazio, ma sono andato allo stadio domenica quando ha vinto. Sono diventato un fan tramite Reilly Opelka. In un certo senso è nato da un gioco e dal modo in cui lui prendeva in giro gli altri tifosi. Non so nemmeno come è iniziata esattamente per lui. Penso che avesse degli amici qui a Roma che amano la Lazio. Reilly in realtà è fissato, si chiude e guarda un sacco di partite. È stato davvero divertente, ho incontrato un paio di persone coinvolte nell’organizzazione e ho imparato un po’ la storia delle squadre qui a Roma. Una cosa molto divertente. Se conosco la storia della Lazio del '73/'74? Conosco poco della storia passata della Lazio, ma sono aperto a imparare tutto".

