Lazio Primavera, contro l'Empoli serve almeno un punto: la situazione

La Lazio Primavera alle 13:00 contro Empoli vuole blindare il terzo posto in classifica. I ragazzi di Sanderra, come riporta il Corriere dello Sport, avranno bisogno di conquistare almeno un punto per certificare il terzo posto in classifica. La gara contro i toscani sarà l'ultima della regular season, prima dei playoff. Le tre possibili avversarie per gli spareggi sono: il Sassuolo (al momento quinto), il Milan (sesto) e il Torino (settimo).

Mister Sanderra per l'ultima gara di campionato dovrà rinunciare a Zaza, Bedini, Cappelli e Bigotti (oltre a Gonzalez che da quattro gare non è utilizzabile in quanto fuoriquota classe 2003). Gli assenti contro l'Empoli, come riporta il quotidiano sportivo romano, sono fuori per diverse problematiche fisiche ed è meglio evitare rischi per averli disponibili per gli imminenti playoff.

