Lazio, Mattei: "Castellanos? Non lo manderei via. Sarri ha due compiti..."

Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha spiegato quelli che dovranno essere gli aspetti principali su cui Sarri dovrà intervenire, dicendosi, inoltre, contrario riguardo la possibilità che la Lazio faccia partire Castellanos. Queste le sue dichiarazioni: "C’è da affidarsi a Sarri che ha due compiti: il più importante, quello di registrare la difesa che lo scorso anno ha preso tanti gol; poi ci sono calciatori che hanno fatto intravedere a sprazzi qualcosa nella passata stagione, vedi Dele-Bashiru, e il tecnico deve gestire questi giocatori che fisicamente reggono.

"Castellanos per me è un buon giocatore ma non credo diventerà mai un bomber, tuttavia affidarsi solo a Dia secondo me sarebbe un errore. Prima di mandare via Taty ci penserei 10 volte, per questo sarebbe interessante sentire il giudizio che si sta facendo Sarri. Insigne è un vice Zaccagni, quindi non credo che possa essere collegata un’operazione per far uscire un potenziale titolare”.

