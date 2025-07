Lazio, Sarri pensa a un cambio modulo? La variante tattica provata in allenamento

RASSEGNA STAMPA - La prima settimana di ritiro sta per volgere al termine, la Lazio prosegue la preparazione a suon di doppie sedute in cui si alterna lavoro atletico a quello tattico. Quest’ultimo occupa gran parte dell’allenamento pomeridiano da quattro giorni a questa parte. Nell’ultima, quella di ieri, c’è stata anche qualche sorpresa. Oltre al classico schieramento, il 4-3-3 è il modulo prediletto da Sarri, si è visto anche un 4-2-3-1. Il primo non è in discussione, ma le varianti tattiche non sono escluse. Un segnale, si legge sul Corriere dello Sport, è arrivato da un colloquio con Pedro in cui i due hanno parlato di ruoli, moduli e tattica. Nella variante al classico schema, si sono visti Dele-Bashiru trequartista con Guendouzi e Vecino mediani contrapposti al 4-3-3.

