Lazio, nodo portieri: Provedel punta la titolarità, ma Mandas chiede spazio

RASSEGNA STAMPA - Situazione intricata, questioni da sistemare. Volano e parano i portieri della Lazio nel centro sportivo di Formello, anche per loro il ritiro sta procedendo spedito. Presto, però, bisognerà prendere delle decisioni riguardo alle gerarchie tra i pali in vista della prossima stagione. L'arduo compito, in questo caso, toccherà a Sarri.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la sfida è tra Provedel e Mandas. Dopo l'annata assolutamente non perfetta con Baroni in panchina, il numero 94 ora punta a tornare titolare. Era stato proprio il tecnico a volerlo nella Capitale e con lui ha avuto le sue migliori annate. Dall'altra parte, però, il greco non ha intenzione di stare a guardare (di nuovo) il suo compagno di reparto. Ormai è cresciuto parecchio e sta migliorando a vista d'occhio: vuole giocare e ha chiesto garanzie alla società, mentre Mau non si è ancora espresso. Nelle prossime settimane potrebbe anche ricevere offerte da Premier League e Liga, dov'è apprezzato da tempo. La Lazio non è orientata a cederlo quest'estate, perché con il blocco del mercato non potrebbe tesserare un vice come sostituto.

Per il resto, Furlanetto potrebbe essere confermato come terzo portiere anche quest'anno; Renzetti, invece, ha bisogno di andare a giocare: su di lui ci sono Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano. La sua situazione potrebbe sbloccarsi presto.

