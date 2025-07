Lazio | Cardone: "Castellanos-Flamengo, Dia e Noslin. Vi spiego..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato di alcuni temi caldi in casa Lazio. Dall'interesse del Flamengo nei confronti di Castellanos, alla preferenza di Sarri per Dia. E poi ancora il futuro di Noslin e le eventuali altre uscite. Ecco le sue parole: "La vicenda che secondo me non va liquidata in modo superficiale riguarda l’interesse del Flamengo per Castellanos. Loro vorrebbero effettivamente l’argentino, tecnico compreso, vediamo cosa potrà accadere. Fabiani continua a dirci che non è in vendita visto che poi non potrebbe sostituirlo. Ci saranno quei giorni micidiali di agosto, in cui si giocherà il campionato con il mercato aperto, che possono essere caldi. Lui è molto professionale, ma con un impegno solo a settimana e con la prospettiva di un tecnico che potrebbe preferirgli Dia, è una questione che va monitorata".

"Alla fine penso che la squadra resterà questa, non credo che alla fine possa andare via, ma è importante capire anche cosa pensa Sarri di Noslin. Il tecnico sta apprezzando le qualità dell’olandese. Se i prossimi allenamenti dovessero confermare questo pensiero, non si può escludere che nella testa dell’allenatore possa diventare il vice della prima punta. In tutto questo, sulla fascia poi potrebbe essere inserito Insigne che continua a dare segnali di voler aspettare la Lazio fino a gennaio”.

