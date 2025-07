Lazio - IDI, le visite durante il ritiro di Formello: ecco il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio per la prevenzione. Lotito si è mosso in prima persona per siglare un nuovo accordo in ambito medico con l’IDI, noto Istituto romano specializzato nella cura e nella ricerca delle patologie della pelle. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le visite andranno in scena martedì 22 e mercoledì 23 luglio all’interno del Centro Sportivo di Formello, tramite l’ingresso di medici specializzati. Il primo giorno toccherà al gruppo squadra, che la mattina non si allenerà proprio per effettuare gli approfondimenti dermatologici (che saranno conclusi nel pomeriggio prima della seduta delle 18); il secondo giorno, invece, sarà il turno di Sarri e di tutto il resto dello staff tecnico. La notizia della nuova partnership, tra l'altro, è stata accolta con molto entusiasmo dalla rosa.

La società biancoceleste non è nuova a questo tipo di campagne. Nello specifico, l’IDI rappresenta una realtà importantissima nell’ambito della cultura della prevenzione e della promozione di comportamenti corretti legati alla protezione solare, all’autocontrollo cutaneo e alla cura della pelle. “L’IDI IRCCS conferma il proprio impegno mettendo a disposizione le competenze altamente specializzate dei nostri medici e del nostro personale sanitario al servizio di progetti di sensibilizzazione e diagnosi precoce anche in ambiti di altissima professionalità sportiva come avviene in questo caso”, ha spiegato Alessandro Zurzolo, Consigliere Delegato dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, come si legge nel comunicato stampa dell’istituto. “Lo screening dermatologico rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce e riveste un’importanza particolare per chi, come gli atleti e i professionisti sportivi, trascorre molto tempo all’aperto ed è esposto spesso all’azione dei raggi UV”, ha affermato invece il Dott. Giovanni Di Lella, Direttore del Centro Skin Cancer Center dell’IDI.

