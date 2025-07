Fiorentina, Fazzini si presenta: "Da sempre tifoso viola, un sogno essere qui"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Altro giro, altra corsa. Nuova presentazione in casa Fiorentina. Dopo mister Stefano Pioli ed Edin Dzeko, questa volta tocca a Jacopo Fazzini presentarsi ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Di seguito alcune parole del neo-acquisto, accostato in passato anche alla Lazio:

"Non avrei pensato che il Franchi sarebbe diventato il mio stadio. Io sono tifoso fin da piccolo dunque ci ho sempre sperato. Nel finale della scorsa stagione, dopo aver ritrovato la condizione, aver fatto tanti gol è stato bello: spero sia di buon auspicio per la prossima stagione (...) Sono tifoso viola da sempre, venivo spesso allo stadio con i miei genitori. La mia partita del cuore è Fiorentina-Juventus 4-2. Ma ho sempre visto da quando sono piccolo le partite della Fiorentina. Ho sempre apprezzato i centrocampisti più forti della recente storia viola, penso a Borja Valero, Aquilani e Pizarro".

Pensa di aver raggiunto la maturità calcistica?

"Non mi sento più giovane. Penso di essere già maturo e pronto a confrontarmi con questa categoria. In Italia però dobbiamo avere più coraggio di far giocare i giovani, mentre all'estero è diverso. Ci sono ragazzi giovani come o più di me che sono forti ma magari fin qui hanno avuto poco spazio".

Quale pensa sia la sua qualità migliore?

"Ho parlato col mister e vuole che io dia il meglio in tutto. A me piace venire incontro, girarmi e puntare la linea avversaria per provare a fare gol e assist. Ma mi piace anche costruire l'azione abbassandomi sulla mediana. Ovviamente tutto dipenderà dalle partite, mi adatterò a seconda delle necessità".

