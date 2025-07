Roma, El Aynaoui a un passo: chiuso l'affare per l'ex obiettivo della Lazio

È fatta per l'arrivo Neil El Aynaoui alla Roma. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club giallorosso ha trovato un accordo con il Lens sulla base di 23 milioni di euro più di 2 di bonus per il trasferimento del centrocampista. Il classe 2001 marocchino, ex obiettivo di mercato della Lazio, si legherà alla Roma per cinque anni e volerà domani nella Capitale per svolgere le visite mediche.

