Lecce, Corvino ancora sulla Lazio: "Salvezza? Avevamo una grande rosa..."

Il Lecce è rimasto in Serie A dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio. La scorsa stagione, all’ultima giornata, la squadra di Baroni è crollata di fronte ai giallorossi, che hanno festeggiato la permanenza nel massimo campionato italiano. Su questo risultato è tornato il responsabile dell'area tecnica del club Pantaleo Corvino, ai microfoni di Radio Sportiva. Di seguito le sue parole: "Ci siamo salvati. Può sembrare una grande impresa, ma avevamo una squadra importante per la lotta alla salvezza. Nelle ultime 3 partite con due trasferte come Atalanta e Lazio siamo andati a pareggiare a Bergamo e vincere all'Olimpico davanti a 50mila spettatori e giocando il secondo tempo in 10. Per me la rosa era straordinaria".

