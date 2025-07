Lazio, Agostinelli: "Vendere Castellanos sarebbe un errore madornale". E su Dia...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli si è espresso sulla questione attacco soffermandosi sui profili del Taty Castellanos e Bouladye Dia: "Credo sia estremamente prematuro parlare adesso di questa situazione, tanto premesso, per me cedere Castellanos sarebbe un errore madornale. Capisco che adesso ci siano i primi confronti, che Sarri stia studiando un giocatore come Dia che non ha mai allenato, ma poi c’è un discorso numerico da fare. È impensabile partite con un solo centravanti, oltre al fatto che sarebbe l’ennesimo brutto colpo per un tifoseria che già ha perplessità sulla stagione. Ribadisco, per me cedere oggi Castellanos sapendo di non poterlo sostituire, sarebbe un errore clamoroso".

"Dia è più veloce di Castellanos e sa attaccare meglio la profondità. Dico che sono due buoni centravanti. Poi tra un buon giocatore e uno veramente importante ce ne passa".

