WOMEN | Italia, Oliviero: "Wow è stato il mio primo pensiero. Il segreto che ci unisce..."

Elisabetta Oliviero, difensore della Lazio Women e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro Tv raccontando le emozioni provate dopo la vittoria contro la Norvegia e la conquista della semifinale di Euro 2025. A proposito di Girelli, autrice della doppietta che ha consentito il passaggio del turno, ha detto: "Wow, questo è stato il mio primo pensiero. Ribadisco quello che avevo detto quando ha segnato contro il Portogallo. Si conferma una giocatrice incredibile che ha sempre fame e voglia di segnare, non solo per se stessa ma per tutte. In cuor nostro sapevamo che l’avremmo sbloccata in qualche modo. La corsa del mister e di tutto lo staff è stata la rappresentazione di quello che siamo come gruppo, era giusto essere tutte li a festeggiare”.

SEMIFINALE - "Oggi ci prendiamo un giorno per riposare, la mente soprattutto oltre che il corpo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Tutte riescono a dare il meglio perché c’è fiducia nella compagna, nel gruppo e questa è la nostra grande forza. Ognuna si fida dell’altra e riusciremo a fare ancora qualcosa di bello in questo percorso”.

“UNWRITTEN” - “È l’energia che questa canzone sprigiona quando la cantiamo insieme, quello che ci lascia. Questo è un piccolo segreto che ci unisce”.

