Euro 2032, la UEFA dice no a San Siro: il motivo della bocciatura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante manchino ancora sette anni, la UEFA è già al lavoro per organizzare gli Europei 2032, che si svolgeranno tra Italia e Turchia. Ciascuna delle due nazioni avrà a disposizione cinque stadi per ospitare le gare della manifestazione e la FIGC dovrà comunicare entro il prossimo ottobre la propria lista degli impianti selezionati. La notizia più importante è che nell'elenco definitivo che verrà presentato San Siro non potrà essere inserito.

Lo stadio Giuseppe Meazza, infatti, è stato bocciato in quanto non rispetta i parametri fissati dalla UEFA, motivo per cui la città di Milano potrà ospitare delle partite di Euro 2032 solo nel caso in cui riuscirà a presentare un progetto alternativo. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che ha aggiunto come per il capoluogo lombardo sia partita una vera e propria corsa contro il tempo, visto che gli eventuali cantieri del nuovo impianto dovranno essere messi in piedi non oltre marzo del 2027.

