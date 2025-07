Lazio, senza mezzala Sarri punta su Dele-Bashiru: è la chiave del nuovo progetto

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il ritiro in quel di Formello e con lui gli studi di Sarri. Il tecnico sta osservando uno a uno i componenti della rosa, con particolare attenzione ai “nuovi” quelli che non ha mai allenato perché arrivati dopo il suo addio. Il blocco del mercato non consente di poter fare chissà che scelte, il mister dovrà adattarsi agli uomini a disposizione. Il centrocampo è, in tal senso, un punto critico. Lì, come aveva spiegato il toscano al Clinic, si è corti. Voleva una mezzala, ma dovrà puntare su Dele-Bashiru. Non ha mai nascosto la curiosità per il nigeriano e ora, come si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la chiave della Lazio e del nuovo progetto passerà necessariamente dalla sua crescita.

Dele-Bashiru ha forza, velocità, il gol e gli inserimenti richiesti dal mister. Sono da verificare, tra le altre cose, il senso tattico, l’adattabilità e l’intelligenza calcistica senza palla. Le amichevoli saranno di grande aiuto, altrimenti Sarri, riferisce il quotidiano, dovrà rifugiarsi sull’usato garantito. Vecino resta l’alternativa di livello, lui sa come muoversi e porta anche qualche gol nonostante i 34 anni. Manca però un uomo in mezzo che possa alzare il livello. Due titolari su tre sono scontati: il tecnico non rinuncerà a Guendouzi e Rovella. Quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Cataldi di cui il toscano si fida e non poco. Il trentunenne è il cambio di lusso in regia. Sono quattro giocatori per tre posti col nigeriano che potrà fare la differenza sia in positivo sia in negativo. L’unico penalizzato è Belahyane, mai considerato da Baroni e ora sotto esame.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE