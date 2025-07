Calciomercato Lazio | Necessari due tagli, il nome verrà fuori dall'attacco o dalla difesa

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il ritiro e poi i primi test chiariranno a Sarri le idee sulla rosa. Il tecnico sta studiando uno a uno i componenti del gruppo, avrà due settimane di tempo e le prime amichevoli a disposizione per chiarirsi ogni dubbio e capire se potranno essere utili alla causa e in che modo. All’inizio di agosto, dopo le due sfide in Turchia, inevitabilmente un paio di giocatori finiranno sul mercato.

Intanto potrebbe partire Fabio Ruggeri. Il difensore, riferisce il Corriere dello Sport, è nella lista dei vorrei della Juve Stabia che spinge per poter chiudere l’operazione senza dover attendere l’inizio del prossimo mese. Il pressing è forte, i campani lo verrebbero in prestito. Non sarà l’unica uscita, due tagli saranno necessari nella lista over dove ci sono 19 giocatori e al massimo se ne possono iscrivere 17. Se non dovessero esserci trasferimenti i giocatori “in più” finiranno fuori rosa. Il primo indiziato è Basic, l’altro nome verrà fuori dall’attacco, se Cancellieri non dovesse convincere, o dalla difesa. La porta è un altro nodo da sciogliere, il più complicato. Provedel vuole tornare titolare, Mandas ha chiesto garanzie e vuole giocare. Il greco potrebbe ricevere offerte da Premier e Liga. Furlanetto potrebbe essere confermato al contrario Renzetti, ha bisogno di giocare. Su di lui ci sono Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE