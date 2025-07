Lazio, Zaccagni spedito verso il recupero: il rientro in gruppo è vicino

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni accelera. L’Arciere è tornato in campo, ma al momento solo per un lavoro differenziato. Il capitano è in fase di recupero dall’intervento, gli allenamenti proseguono a parte ma aumentano di intensità. Un segnale positivo, sono passi in avanti per il ritorno in forma. Il suo protocollo di riabilitazione, spiega Il Corriere dello Sport, è stato stabilito fin dai tempi dell’operazione avvenuta a fine giugno. Il programma di riatletizzazione sta proseguendo senza intoppi: inizio soft e sforzi che vengono aumentati gradualmente per non rischiare ricadute. A breve il biancoceleste dovrebbe riaggregassi ai compagni, Sarri lo aspetta. Finora non lo ha mai allenato. È ormai alle spalle lo spavento per Castellanos, martedì si era fermato durante la seduta pomeridiana per una fitta ai flessori della coscia destra. Ieri ha svolto senza problemi gli allenamenti.

