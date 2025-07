Lazio, buona la prima per il Como: sconfitto il Lille in amichevole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima vittoria in amichevole per il Como. Allo stadio Sinigaglia, la squadra di Fabregas ha battuto per 3-2 il Lille di Bruno Genesio grazie ai gol di Strefezza e di Azon (doppietta). Per i francesi hanno segnato Fernandez Pardo e Lachaab. I lariani hanno iniziato nel miglior modo possibile la loro preparazione. All'esordio in campionato sfideranno la Lazio di Sarri, che darà il via al proprio giro di test estivi contro la Primavera domenica a Formello.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.