Lazio, Cassano duro: "Sarri? Non l'ha cercato nessuno. Mi rompe perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio. Dopo le dimissioni date a marzo 2024, il tecnico ha scelto di sedersi ancora sulla panchina biancoceleste. Durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’, l’ex attaccante Antonio Cassano si è espresso proprio sulla decisione dell’allenatore, che è rimasto anche nonostante il mercato in entrata bloccato. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Sarri non lo ha cercato nessuno, è andato alla Lazio perché non aveva altre offerte nel calcio che conta, poteva andare in Arabia ma quello non è calcio vero. Ha scelto di tornare a Roma dove ora è complicato senza mercato. Non so cosa aspettarmi da lui in questa stagione, aveva pensato pure alle dimissioni perché non sapeva del mercato bloccato. Come allenatore ha fatto bene, ma mi rompe per come parla perché trova sempre delle scuse, mi sembra Mazzarri due. Sono curioso di rivedere come parte”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.