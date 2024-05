Serie A, Inter - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'importante vittoria dell'Olimpico sull'Empoli grazie alle reti di Patric e Vecino la Lazio si prepara a scendere in campo nell'ultima trasferta stagionale. La squadra di Tudor sfiderà infatti i campioni d'Italia dell'Inter nella gara in programma domenica 19 maggio alle 18.00 a San Siro.

Inter - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.