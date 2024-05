FORMELLO - Lazio, Gila c'è. Guendouzi ancora in permesso, Tudor riflette

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gila in gruppo, è la notizia positiva della seduta di stamattina. Lo spagnolo, gestito ieri pomeriggio, si è riunito ai compagni: dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta a Milano dopo lo stop per la lesione all'adduttore, sarà Tudor a decidere se utilizzarlo subito dall'inizio al posto di Hysaj, adattato come braccetto della linea a tre contro Monza ed Empoli.

Casale, vista la squalifica di Romagnoli, dovrebbe muoversi al centro della linea a tre per caratteristiche (era già successo contro la Salernitana). Ancora assente Guendouzi, in permesso per la nascita della figlia Miyana. Il francese dovrebbe rivedersi domani con il resto della rosa. A centrocampo, a causa delle sgambate saltate, c'è comunque un dubbio in più per il compagno al fianco di Kamada.

Riflessioni aperte anche su Luis Alberto, non convocato domenica scorsa: il Mago ha svolto regolarmente ogni allenamento, però dovrebbe al massimo andare in panchina. Anche in questo caso conterà la volontà del tecnico croato. Davanti ballottaggio tra Castellanos e Immobile. Out Sepe, operato al menisco: la sua stagione è finita. La ripresa è fissata per domani mattina.

