Winter schiera la sua formazione dei sogni: presente uno storico ex Lazio

RASSEGNA STAMPA - Aron Winter ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua formazione dei sogni. L'ex centrocampista della Lazio ha scelto come modulo il 4-3-1-2. In porta Van der Sar, in difesa da destra a sinistra Zanetti, Koeman, F. De Boer, Maxwell; in mediana Zidane, Rijkaard, Simeone; sulla trequarti Gullit davanti Van Basten e Ronaldo. Come allenatore Johan Cruijff.

Winter nel suo undici preferito ha schierato un ex laziale si tratta di Diego Pablo Simeone. Il Cholo con l'aquila sul petto ha vinto lo storico scudetto del 2000 e ha indossato la maglia biancoceleste dal 1999 al 2003. Sull'argentino Winter lo ricorda prima come avversario quando l'olandese vestiva la maglia della Lazio dal 1992 al 1996 e Simeone quella dell'Inter e dopo quando condivisero l'esperienza in nerazzuro. A tal proposito Aron racconta di come tra i due bastasse uno sguardo per capirsi e di come avesse sempre apprezzato Simeone anche da avversario. In merito agli undici schierati Winter racconta di come ha messo in campo a suo dire i dieci compagni più forti con cui ha giocato e l'avversario più forte mai incontrato riferimento a Zidane.

