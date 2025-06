Lazio | Noslin in bilico, ma vuole convincere Sarri. E Cancellieri...

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Noslin è in bilico. L'investimento per prelevarlo dall'Hellas Verona è stato importante, l'olandese ha ripagato sul campo. Sarri vuole valutarlo in ritiro, Noslin si giocherà la permanenza a Formello.Ha chiuso la prima stagione a Roma con 6 gol in 39 presenze complessive, per approcciare bene alla seconda dovrà spingere Sarri a concedergli la fiducia necessaria per il possibile rilancio. Ci sarà solo il campionato a disposizione per trovare spazio ed emergere.

In attacco c'è traffico: nonostante la cessione di Tchaouna, prossimo al trasferimento al Burnley, Noslin deve sfruttare le poche a partite a disposizione e sfidare Pedro. Ma secondo il Corriere dello Sport c'è anche l'ombra di Cancellieri a insidiare la posizione di Noslin. Dopo l'anno in prestito al Parma, l'esterno è pronto a tornare a giocarsi il posto nella capitale. Nessuno dei due è incedibile, nonostante il mercato bloccato in entrata la società valuterà eventuali proposte che arriveranno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.