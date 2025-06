Lazio, Sarri come Fascetti: i tifosi acclamano il mister

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non potrà fare mercato. L'ambiente è irrequieto, sere unione d'intenti e un gruppo compatto per mirare tutti verso la stessa direzione. Sarri avrà un compito delicato: ha accettato di restare nonostante la situazione. "Ha dimostrato serietà e grande senso di appartenenza, lo ringraziamo", queste le parole della società in merito. Ma anche i tifosi ringraziano e confidano nel mister.

"Sarri come Fascetti". La Repubblica riassume così l'ondata di amore trasmesso dai tifosi sui social. Tutti uniti, o quasi, per difendere l'allenatore biancoceleste. Non c'è paragone tra la Lazio di Fascetti e quella attuale, questo è chiaro. L'idea di fondo si basa sul momento di difficoltà che, anche se in contesti molto diversi, devono portare all'unione di ambiente e soprattutto gruppo squadra. Dopo la penalizzazione dell'86, Fascetti fece ai giocatori uno dei discorsi più iconici della storia biancoceleste: "Chi vuole resti, chi non se la sente può andare via". Restarono tutti e arrivò la leggendaria salvezza.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.