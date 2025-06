Calciomercato Lazio | Basic lascerà Formello: su di lui una neopromossa?

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio in estate lavorerà solo ed esclusivamente sul fronte cessioni, con l'obiettivo di smaltire una rosa eccessivamente lunga per le due competizioni in cui sarà impegnata la squadra di Maurizio Sarri (campionato e Coppa Italia). L'obiettivo, richiesto dal tecnico, è quello di ridurre il numero di componenti dai 30 attuali a 20 e nel farlo il direttore sportivo Fabiani sarà chiamato a piazzare i giocatori che non rientrano nei piani del tecnico toscano.

CREMONESE SU BASIC - Tra questi c'è anche Toma Basic. Il centrocampista croato, a meno di sorprese, non dovrebbe partire neanche per Formello e in estate spera di trovare una sistemazione. In tal senso, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il suo nome potrebbe tornare di moda in casa della Cremonese che, dopo averlo cercato per più sessioni di mercato in Serie B, ora potrebbe tornare alla carica per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola - che prenderà il posto di Stroppa - in vista della Serie A.

