Calciomercato | Quanti svincolati in Serie A: spiccano alcuni nomi interessanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato degli svincolati è sempre occasione di acquisti per tutti i club, soprattutto se tra questi spuntano nomi di un certo spessore. Un mercato internazionale che attira pretendenti da tutto il mondo e al quale anche la Serie A offre il suo prezioso contributo. Sono molti, infatti, i club che hanno lasciato scadere i contratti dei propri giocatori, liberando anche nomi interessanti come Cuadrado e Toloi per l'Atalanta, Augello per il Cagliari, Karamoh per il Torino, Calabria per il Bologna, ma anche Lazovic e Duda per il Verona o Messias e Balotelli per il Genoa e ancora Alberto Moreno per il Como e Jovic per il Milan. Per quanto riguarda la Lazio, l'unico a salutare sarà Andre Anderson, al quale non è stato rinnovato il contratto. Di seguito la lista dei giocatori svincolati dalla Serie A.

ATALANTA (3)

Juan Cuadrado (centrocampista, 37 anni)

Rafael Toloi (difensore, 34 anni)

BOLOGNA (2)

Andri Fannar Baldursson (centrocampista, 23 anni)

Davide Calabria (difensore, 28 anni)

CAGLIARI (3)

Tommaso Augello (difensore, 30 anni)

Jose Luis Palomino (difensore, 35 anni)

Nicolas Viola (centrocampista, 35 anni)

COMO (2)

Pierre Bolchini (portiere, 26 anni)

Alberto Moreno (difensore, 32 anni)

CREMONESE (4)

Andrea Bertolacci (centrocampista, 34 anni)

Zan Majer (centrocampista, 32 anni)

Jakob Tannander (portiere, 24 anni)

Franco Vazquez (attaccante, 36 anni)

FIORENTINA (0)

GENOA (4)

Mario Balotelli (attaccante, 34 anni)

Milan Badelj (centrocampista, 36 anni)

Junior Messias (centrocampista, 34 anni)

Daniele Sommariva (portiere, 27 anni)

HELLAS VERONA (5)

Alessandro Berardi (portiere, 34 anni)

Pawel Dawidowicz (difensore, 30 anni)

Ondrej Duda (centrocampista, 30 anni)

Davide Faraoni (difensore, 33 anni)

Darko Lazovic (centrocampista, 34 anni)

INTER (3)

Marko Arnautovic (attaccante, 36 anni)

Raffaele Di Gennaro (portiere, 31 anni)

JUVENTUS (0)

LAZIO (1)

Andre Anderson (centrocampista, 25 anni)

LECCE (3)

Jeppe Corfitzen (attaccante, 20 anni)

Ante Rebic (attaccante, 31 anni)

Nicola Sansone (attaccante, 33 anni)

MILAN (2)

Alessandro Florenzi (difensore, 34 anni)

Luka Jovic (attaccante, 27 anni)

NAPOLI (3)

Nikita Contini (portiere, 29 anni)

Claudio Turi (portiere, 20 anni)

PARMA (3)

Drissa Camara (centrocampista, 23 anni)

Richard Marcone (portiere, 34 anni)

Yordan Osorio (difensore, 31 anni)

PISA (1)

Nicolas (portiere, 37 anni)

ROMA (1)

Renato Marin (portiere, 18 anni)***

SASSUOLO (4)

Andrea Consigli (portiere, 38 anni)

Filippo Romagna (difensore, 28 anni)*

Pedro Obiang (centrocampista, 33 anni)

Jeremy Toljan (difensore, 30 anni)

TORINO (2)

Yann Karamoh (attaccante, 26 anni)

Karol Linetty (centrocampista, 30 anni)

UDINESE (1)

Christian Kabasele (difensore, 34 anni)

* in trattativa per il rinnovo

*** ha già firmato con altro club