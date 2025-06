Corradi: "In Italia manca il coraggio di far giocare i giovani"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfono de Il Messaggero l'ex Lazio Bernanrdo Corradi ha detto la sua sulla Nazionale e anche sul poco spazio riservato ai giovani: "Io dico che alla fine l’Italia riuscirà a conquistare il pass. Per un giocatore la maglia della Nazionale è il massimo. Esistono molti fattori che hanno inciso su questa situazione e si sono incrociati tutti quanti insieme. Ci sono tanti stranieri in Serie A, è vero, e i giovani giocano poco. Ma mancano anche elementi di spicco, bisogna anche aspettare che passi qualche altro talento. Ma vedrete che ai mondiali ci andremo".

"Io sono stato in Premier, vi garantisco che in Inghilterra tra uno straniero di 30 anni e un ragazzino inglese di 18 privilegiano quest’ultimo. E lo fanno giocare, crescere, sbagliare. In Italia non è possibile. Ci vuole coraggio per far giocare i giovani, perché sei costretto ad aspettare la loro crescita. I club, invece, vogliono subito i risultati, la vittoria e quindi le due filosofie non si sposano. Ci sono le prove di quello che dico".

