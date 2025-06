Lazio | Flaminio, una discarica a cielo aperto: le condizioni dell'impianto

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni dello Stadio Flaminio non sono delle migliori, per usare un eufemismo. Nell'edizione odierna de La Repubblica viene evidenziato nel dettaglio lo stato di degrado dell'impianto. Una vera e propria discarica a cielo aperto, chiusa da catene e lucchetti ma con tutto sotto gli occhi di tutti: due colonne di legname, alte tre metri; un trattore sventrato e avvolto dai rovi; un attaccapanni sbilenco accanto a una fila di quadri accatastati; Frigoriferi; materassi sfondati; cucine industriali. Questi sono solo alcuni dei rifiuti presenti all'interno dell'impianto riportati dal quotidiano.

Dal Campidoglio però rassicurano in merito: "È il materiale utilizzato per girare un film, verrà sgomberato nei prossimi giorni". Il film in questione sarebbe "The Dog Stars" di Ridley Scott, ambientato in diversi luoghi della capitale. Ma qualcosa non torna. Infatti, il quotidiano riporta le dichiarazioni del 'guardiano' del Flaminio - come specificato dallo stesso - e di come in realtà sembri che qualcuno si sia approfittato della situazione: "Qui vengono a lasciare qualsiasi cosa. La scorsa settimana hanno buttato di tutto, lanciando da dietro il cancello".

Mentre proseguono i dialoghi tra la Lazio e il Campidoglio per far (ri)diventare il Flaminio la nuova casa del club biancoceleste, l'impianto sopravvive in condizioni poco dignitose. La speranza, e così sarà assicurano dal Campidoglio, è che nei prossimi giorni tutto verrà risolto.

