Calciomercato Lazio | Quanti ex Primavera a Formello! Quale sarà il loro futuro?

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta per riaccogliere la vagonata di giovani rientranti dalle esperienze in prestito. Esperienze che hanno avuto esiti differenti, ma che si sono rivelate preziose per tutti per raccogliere esperienza e confrontarsi con 'il calcio dei grandi'. Gli ex Primavera che faranno ritorno a Formello, infatti, avranno l'occasione di mostrare sul campo quello che hanno imparato nel loro anno lontano da Roma, con l'obiettivo di stupire Maurizio Sarri e convincerlo a una conferma.

I NOMI ATTENZIONATI - I nomi sui quali è puntata la lente d'ingrandimento sono quelli di Floriani Mussolini, reduce da un anno in prestito alla Juve Stabia e contro-riscattato di recente; Sana Fernandes, di ritorno dal NAC Breda; e Fabio Ruggeri, che ha concluso da titolare la sua stagione in prestito alla Salernitana. A questi si aggiungerebbero anche Valerio Crespi, di ritorno dalla Feralpisalò, e Alessandro Milani, ormai ex Primavera, ma il loro destino sembrerebbe ormai definito - come vi abbiamo raccontato in esclusiva - con l'Avellino pronto ad abbracciare a titolo definitivo il primo e in prestito il secondo.

IL FUTURO DEI BABY - Per quanto riguarda gli altri, secondo quanto riportato dal Messaggero, hanno ricevuto la convocazione per il ritiro del 14 luglio dove saranno valutati, anche se l'opzione più probabile sembrerebbe quella di un nuovo prestito, con annesso rinnovo del contratto per Ruggeri e Floriani, in scadenza nel 2026.

