Lazio, Sarri e il gioco delle coppie: rebus a centrocampo. Sugli esuberi...

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno per il ritorno in pianta stabile di Sarri a Formello. Un lavoro sul campo che sarà quotidiano, necessario per ridisegnare una Lazio a sua immagine e somiglianza. Non si tratta solo di dover passare dalla mobilità di Baroni all'equilibrio di Sarri: non potendola ritoccare almeno fino a gennaio, il mister dovrà cercare di strutturarla tatticamente e fare attenzione alle caratteristiche dei giocatori.

Come riporta il Corriere dello Sport, è il momento di iniziare a pensare al gioco delle coppie, seppur in alcune situazioni sarà necessario adattarsi. In difesa, al momento la rosa conta cinque terzini e cinque difensori centrali, salvo eventuali cessioni non rimpiazzabili. In porta, Provedel e Mandas si contenderanno il ruolo da titolare. Sulla fascia destra ci sono Marusic, Lazzari e Hysaj. Al centro della retroguardia, Gila e Patric partono come prima coppia del centro-destra, con Gigot pronto a inserirsi. Sul centro-sinistra, Romagnoli sarà il titolare, con Provstgaard come alternativa principale. A sinistra, la corsia sarà affidata a Tavares e Pellegrini, con Marusic che resta un'opzione adattabile. A centrocampo, Guendouzi può essere affiancato da Cataldi come vice d’emergenza, a patto che quest’ultimo resti. In caso contrario, si aprirebbe un bel rebus. Rovella e Belahyane si alterneranno in cabina di regia. Sarri è intrigato dall’ex Verona, ma vuole capire se sia più adatto a un ruolo da regista puro o da centrocampista di rottura.

Sulla mezzala sinistra ci sono Dele-Bashiru e Vecino. Il tecnico è incuriosito dal nigeriano, di cui ha ricevuto buone referenze, ma lo considera una mezzala, non un trequartista come Baroni. Dovrà però superare la prova del "palleggio", considerata la più impegnativa per un profilo con le sue caratteristiche. In attacco, Isaksen e Pedro si alterneranno sulla fascia destra, mentre al centro ci saranno Castellanos e Dia. A sinistra, il duello è tra Zaccagni e Noslin. Tra i possibili esuberi figurano Cancellieri (che potrebbe rientrare in gioco in caso di partenza di Noslin), Basic, Fares e Kamenovic.