RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Ternana 1-1, Pirone risponde a Gothberg

Serie B Femminile | 28ª giornata

Domenica 5 maggio 2024, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - TERNANA 1-1: 45'+2' Gothberg (L), 90'+3' Pirone (T)

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Göthberg; Castiello (56' Adami), Eriksen, Goldoni; Moraca (69 Gomes); Visentin, Popadinova. A disp.: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Colombo, Varriale. All.: Gianluca Grassadonia.

TERNANA (3-5-2): Ghioc; Pacioni, Quazzico (45' Wagner), Di Criscio; Labate, Fusar Poli (59' Ferrara), Vigliucci (81' Berti), Sara Tui, Lombardo (45' Zannini); Tarantino, Pirone. A disp.: Siejka, Sacco, Maffei, Marenic. All.: Fabio Melillo.

Arbitro: Carlo Esposito (sez. Napoli); Assistenti: Mario Scala - Vincenzo Ferrara

Ammonite: 11' Castiello (L), 28' Quazzico (T), 51' Vigliucci (T), 68' Tarantino (T)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: finisce la sfida la Fersini.

90'+3' Pareggia all'ultimo la Ternana con Pirone.

90'+2' In affanno la Ternana, Pacioni nel panico sbaglia e regala una rimessa alla Lazio.

90' Concessi 3' di recupero.

90' Brivido per la Lazio. Sara Tui sfiora il gol, ma Guidi interviene e fa sua la sfera.

88' Gomes prova la conclusione, ma la Ternana riesce a allontanare.

87' Sugli sviluppi del calcio di punizione, mischia in area di rigore ma la Lazio riesce a proteggere la porta evitando alle avversarie il gol del pareggio.

86' Guadagna un calcio di punizione la Ternana, da posizione interessante. Fischiato in seguito a un fallo di Visentin su Berti.

81' Cambio per la Ternana: fuori Vigliucci, dentro Berti.

80' Calcio di punizione in favore della formazione ospite, Labate alla battuta. Calcia dritta in porta, ma Guidi ci mette i guantoni e la respinge alta sopra la traversa.

76' Altro contatto tra Vigliucci e Pittaccio, è la giocatrice della Ternana a commettere fallo. L'arbitro interviene, ma non ammonisce la numero dieci.

69' Cambia ancora Grassadonia: esce Moraca per lasciare spazio a Gomes.

68' Ammonita Tarantino per un fallo su Pittaccio.

65' Cade Visentin in area di rigore dopo un fallo commesso da Ferrara, l'arbitro però non concede il penalty. Si accedono gli animi in campo, protesta la panchina biancoceleste. Viene ammonito Grassadonia.

64' Fallo di Vigliucci su Pittaccio, ma l'arbitro lascia correre e non estrae il giallo. Sarebbe stato il secondo per la giocatrice della Ternana.

63' Apertura di Adami verso Pittaccio che va dentro a cercare Visentin, ma la biancoceleste viene anticipata dall'avversaria.

62' Corner le biancocelesti, Moraca dalla bandierina, dentro sul primo palo ma la difesa della Ternana riesce a allontanare.

59' Cambio per la Ternana: fuori Fusar Poli, dentro Ferrara.

58' Brivido per la Lazio! Pericolosa Vigliucci che ha provato a sfruttare un assist di Tarantino, ma non ha trovato la porta.

56' Sostituzione in casa Lazio: fuori Castiello, dentro Adami.

51' Giallo a Vigliucci per una trattenuta su Visentin.

49' Sara Tui che allarga per Vigliucci, la numero dieci cerca la conclusione ma Guidi blocca tutto.

47' Angolo per la Ternana: dalla bandierina Fusar Poli, cross dentro per Di Criscio ma Mancuso allontana.

45' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

45' Primo cambio per la Ternana: fuori Lombardo e Quazzico, dentro Zannini e Wagner.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo.

45'+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Gothberg che, di testa, ha sfruttato un cross perfetto di Castiello mettendo la palla alle spalle di Ghioc.

45' Concessi 2' di recupero.

41' Tarantino guadagna un calcio di punizione, alla battuta va Fusar Poli. La palla arriva troppo corta, allontana Visentin.

37' Che occasione per la Lazio! Gothberg lancia Visentin che in area prova la conclusione, non arriva in tempo la numero quindici. Si salva la Ternana.

36' Ci prova Visentin che va dentro per Moraca, ma la numero undici non trova l'aggancio.

32' Calcio di punizione per la Lazio dal limite dell'area, Moraca alla battuta. Va col destro, cerca il secondo palo ma non trova il gol del vantaggio.

29' Si salva ancora la Ternana grazie all'intervento di Ghioc. Ottima costruzione della Lazio prima con Visentin e poi con Moraca che tenta la conclusione, ma non trova la porta.

28' Giallo per Quazzico per un fallo ai danni di Moraca.

23' Cross di Pittaccio per Moraca che, in acrobazia, calcia la conclusione ma non trova lo specchio della porta. Le biancocelesti guadagnano un calcio d'angolo.

20' Calcio d'angolo per la Ternana. Fusar Poli dalla bandierina, calcia dentro ma Moraca allontana.

18' Conclusione di Moraca che non spaventa la Ternana, Ghioc riesce a fare sua la sfera senza problemi.

14' Ottima percussione di Visentin che serve Popadinova in area di rigore, la bulgara però è in fuorigioco.

11' Primo giallo del match per Castiello.

4' Occasione per la Ternana! Cross di Labate per Pirone che calcia in porta, provvidenziale l'intervento di Guidi.

3' Vigliucci per Pirone che in area di rigore cerca di accentrarsi per calciare la conclusione, brava Popadinova a chiudere.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Ternana, valida per la ventottesima giornata di Serie B Femminile. Scontro diretto al vertice, in palio non ci sono solo i tre punti, ma per le biancocelesti la possibilità di tagliare anticipatamente il traguardo della promozione nella massima serie. Le ragazze di Grassadonia, reduci da una pesantissima vittoria sul San Marino e forti del vantaggio di +5 sulle umbre, si giocheranno la possibilità di disputare nella prossima stagione la Serie A.