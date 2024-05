Women | Lazio, col Parma l’ultimo atto: poi sarà festa al Fersini

Trentesima e ultima giornata di Serie B Femminile, sarà l’ultima volta per la Lazio Women che dalla prossima stagione avrà l’onore di confrontarsi con le ‘grandi’ in Serie A. Una lotta, quella per la promozione, durata un intero campionato, ma che alla fine ha visto le biancocelesti primeggiare e raggiungere l’obiettivo. Domani al Fersini col Parma si chiuderà un’annata intensa, fatta di alti e bassi, ma che ha regalato grosse soddisfazioni. Il match è in programma alle 15, sarà diretto da Nenad Radovanovic (sez. di Maniago), coadiuvato dagli assistenti Luca Chianese e Carmela De Rosa.

È l’ultimo atto di un percorso bellissimo, mister Grassadonia ci tiene che le sue ragazze possano chiudere in bellezza e per questo si aspetta ancora una volta una grande prestazione. L’intera rosa è a disposizione del tecnico, sarà un’occasione grande per alcune giocatrici che potranno avere un po’ più di spazio. Una vetrina per chi c’è sempre stata, ma che in campo si è vista di meno. Sarà una domenica speciale, l’allenatore ha lanciato un appello ai tifosi invitandoli a assistere alla gara per ricreare l’atmosfera che c’è stata la volta precedente con la Ternana. Un modo anche per festeggiare insieme, salutarli e dargli appuntamento alla fine dell’estate per una nuova avventura da vivere insieme.

