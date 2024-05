CLASSIFICA - Lazio, addio sogni di gloria: la zona Champions si allontana

Termina 2-2 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Lazio. Prestazione di Pairetto non ineccepibile, arbitraggio...

WEBTV LAZIO-FLAMINIO, IL 'NO' DEL COMUNE A UN DETTAGLIO DEL PROGETTO Claudio Lotito da anni è al lavoro per cercare di regalare alla Lazio e ai tifosi uno stadio di proprietà. La struttura individuata è quella del Flaminio, ma cavilli burocratici non hanno e non stanno rendendo vita facile all'idea del patron... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA TURCHIA: "INTERESSE PER UN ATTACCANTE DEL GALATASARAY" Il Galatasaray guarda al futuro e programma già il prossimo mercato tra rinnovi, entrate e soprattutto uscite. Sono diversi i calciatori che non sono certi del loro posto e che potrebbero lasciare Istanbul in estate. Tra questi ci...