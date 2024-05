Lazio | Contro l'Inter Provedel o Mandas? La scelta tra mercato ed Europei

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Provedel è il titolare, ma viene da due mesi di inattività. Mandas ha risposto benissimo e Tudor questa mattina scioglierà il dubbio, chiarendo a chi toccherà giocare titolare domani a San Siro. Le gerarchie non sono in discussione, il momento sì. La normalità vorrebbe Provedel di nuovo in campo ma, a due giornate dalla fine del campionato, un allenatore si può certamente chiedere se sia il momento giusto. Mandas è stato decisivo contro l'Empoli, è in crescita esponenziale. In un altro momento sarebbe stato cambiato di sicuro, riporta il Corriere dello Sport, ora ci può essere qualche incertezza. È un passaggio delicatissimo: la società punta su entrambi per quanto non sia in grado di escluderne la cessione se dovessero arrivare offerte consistenti.

Mandas è monitorato all’estero e in Premier, si è informato anche il Leicester di Maresca, neopromosso dalla Championship. Provedel, fresco di rinnovo, è un pupillo di Thiago Motta, suo allenatore a La Spezia, erede designato di Allegri alla Juve. Inoltre, si aggiunge a tutto ciò il discorso "Europei": il campionato sta finendo e per Provedel sarebbe fondamentale tornare a San Siro anche per giocarsi le ultime chances di convocazione azzurra. Spalletti giovedì prossimo diramerà la lista per il ritiro di Coverciano. Donnarumma e Vicario sono già sicuri del posto, Meret rimane il favorito come terzo, ma nei 30 iniziali entreranno quattro portieri e Carnesecchi sarà impegnato con l’Atalanta sino al 2 giugno. Ivan, recuperato in pieno, può ancora farcela.

Nella lista azzurra, infine, entrerà sicuramente Mattia Zaccagni, sempre convocato da Spalletti quando è stato disponibile. Il 6 giugno l’elenco verrà ridotto ai 26 nomi per l’Europeo. L’esterno della Lazio è in corsa, ma non ancora sicuro di partire per la Germania.

