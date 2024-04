Verona, Baroni: "Lazio? Se non stiamo attenti non ne usciamo vivi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco baroni, tecnico del Verona, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di sabato contro la Lazio. L'allenatore degli scaligeri ha analizzato i rivali, definendoli come: "Avversario complicato da tante prospettive, dobbiamo fare una partita di grandissimo spessore, altrimenti non ne esci vivo. Devi essere pronto a reggere il loro ritmo. Quando si va in campi come quello non si può stare bassi, bisogna andare forte sui duelli e sull'attenzione".

Poi, ha fatto il punto sugli infortunati e su chi potrebbe avere una chance: "Dawidowicz?Sta bene, in questo momento devi andare su tutto ciò che è essenziale, non possiamo sbagliare niente, voglio vedere giocatori che si buttano, che si donano, nelle partite si vivono dei momenti in cui c'è da soffrire come nell'ultima partita e altri in cui c'è da crederci e affondare, prepariamo le partite in questo senso".

"Centonze o Tchatchoua? Sono due giocatori bravi su cui dobbiamo contare, Centonze è cresciuto, Tchatchoua è qui dall'inizio e ha recuperato bene da un infortunio importante, se uno non parte entra, so che lì a destra posso contare su due giocatori che danno un contributo importante alla squadra".

"Noslin ancora "falso nueve" oppure centravanti di ruolo? Vediamo, è una settimana corta, ho ancora due sedute, dobbiamo recuperare qualche giocatore, è una partita che dobbiamo leggere bene"

"Siamo concentrati sulla parte finale di questa stagione, quella più difficile, non possiamo pensare a nient'altro, dico alla squadra di non guardare la classifica, non guardare i calendari e rimanere concentrati, dobbiamo fare qualcosa di straordinario e per farlo bisogna attingere a tutto, sono campionati che si giocano su un pallone e non è possibile pensare a nient'altro".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE