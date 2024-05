PRIMAVERA - Lazio, Sardo: "Punto importante. Inter? Abbiamo voglia di riscatto" -VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al terminde del derby, concluso in parità, ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Jacopo Sardo. Queste le sensazioni sulla gara: "È stata una partita di grande sacrificio, sapevamo che loro avevano dei giocatori importanti e di grande livello. Per i play off è stato un punto importante per cercare il terzo, quarto posto. Sicuramente arriviamo da una grandissima stagione, non l’avrebbe detto nessuno, e per quanto riguarda la partita sapevamo che dovevamo fare una gara con un po’ più di sacrificio rispetto alle altre, però abbiamo fatto una bellissima partita”.

“Obiettivi? Ho fatto una grande stagione finora, il merito è soprattutto del mister e dello staff che sin dal ritiro mi hanno dato fiducia. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori due mesi, ma mi hanno aspettato e mi hanno messo subito in campo”.

“L’Inter? Abbiamo voglia di riscatto, scendere con un’altra mentalità e non come all’andata che penso sia stata l’unica partita in cui abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Questo, insieme all’umiltà, è uno dei nostri punti di forza”.

