3° Trofeo Ignazio Scardina, Fabiani: "Torneo per un uomo nobile". La finale a Formello

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

Ha preso il via il 13 maggio e si concluderà il 30 il terzo trofeo dedicato a Ignazio Scardina. L’indimenticato giornalista della Rai, scomparso il 7 aprile 2018, dopo una lunga malattia. Una malattia figlia anche delle accuse rivelatesi poi infondate nel filone Calciopoli nel 2006. Accuse cadute nel vuoto, mai riconosciute dai tribunali, ma che colpirono profondamente Scardina che da subito s’era dichiarato estraneo a certi addebiti. Ma l’Italia, troppo spesso, è il Paese nel quale si finisce in prima pagina per una presunta colpevolezza, ma si viene poi relegati in ultima quando l’assoluzione è piena e certa. Ma sei anni dopo la sua morte, è con certezza che si può sostenere che la carriera e la reputazione di Ignazio Scardina sono lì, intatte, modello per tutti i giovani giornalisti. Lo testimonia il torneo che ormai sta diventando un riferimento per il calcio giovanile della Capitale. Le formazioni Under 14 di Lazio, Roma, Frosinone, Salernitana, Savio, Trastevere, Vigor Perconti e Lodigiani si sfidano in due gironi e poi in una fase finale con l’ultimo atto del torneo che si disputerà nel centro sportivo di Formello, sul campo intitolato a Mirko Fersini.

Il torneo vede l’attiva partecipazione, nella sua organizzazione, del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che con Ignazio Scardina coltivava un rapporto di stima e amicizia: «Ogni volta che si avvicina la data del Torneo a lui dedicato, molti suoi colleghi mi chiedono il perché di tanto impegno (che condivido con altri illustri colleghi e non) nel preparare questa manifestazione. I motivi sono tanti, soprattutto legati all'aspetto umano, proprio della persona di Ignazio: nobiltà d’animo, nobiltà di cuore, altruismo, onestà sono i fondamentali in cui ci siamo ritrovati » scrive Fabiani presentando la competizione dedicata al cronista Rai. Fabiani fa parte del comitato d’onore del Trofeo Ignazio Scardina. Insieme al ds biancoceleste, tanti nomi illustri dello sport e del giornalismo: Carlo Paris, Pino Capua, Bruno Giordano, Roberto Gasparri, Antonello Valentini, Donatella Scarnati, Guido D’Ubaldo, Alessandro Forti, Fabrizio Failla, Stefano Bizzotto, Gianfranco Coppola e tanti altri. In occasione della terza edizione del torneo, inoltre, verranno premiati i giornalisti Jacopo Volpi, Alberto Rimedio e Simona Rolandi.