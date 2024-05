Inter, Marotta: "Affronteremo gli avversari con capacità, ma se saranno più forti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Questa mattina, presso la sala Alessi del Comune di Milano l'Inter è stata insignita dell'Ambrogio d'Oro, riconoscimento per la vittoria del campionato che, dopo la festa in strada con il pullman scoperto, verrà celebrato anche in occasione della partita di domenica contro la Lazio. A margine dell'evento di stamani, è intervenuto l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta per commentare la vittoria e lanciare un messaggio per il futuro:

"Tutti abbiamo in mente la festa, con cinquecentomila persone per le strade di Milano, lo sport ha la capacità di abbattere le barriere. Il ringraziamento principale per questo prestigioso premio va ai giocatori e all’allenatore, a cui vorrei rinnovare il nostro affetto. Ma una squadra vince solo se ha un gruppo forte dietro, vanno ringraziate tutte le persone che stanno dietro alla squadra che va in campo per averli aiutati a raggiungere questa seconda stella. Futuro? Voler vincere è ambizioso, bisogna avere il coraggio di affrontare gli avversari con capacità, poi se altri saranno più forti di noi gli faremo i complimenti. Noi cercheremo di portare avanti questa striscia vincente, alzando l’asticella, lo dico con umiltà ma con ambizione. Questa è l’Inter, non a caso festeggiamo 20 scudetti, che sono merito di questa gestione ma ovviamente anche delle precedenti".