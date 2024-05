Colonnese: "Lazio, con Tudor sei in buone mani". E sul mercato...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Tag24, Francesco Colonnese, doppio ex di Lazio e Inter, s'è espresso sulla sfida in programma domenica pomeriggio, e non solo. Ecco le sue parole: “La Lazio ha una motivazione forte e un obiettivo molto importante. Dovrà provare fino alla fine a recuperare terreno e posizionarsi al sesto posto, con la speranza che possa diventare buono per la Champions. È chiaro che l’Atalanta dovrebbe vincere l’Europa League, ma al tempo stesso i biancoelesti dovrebbero riuscire a superare la Roma, e anche questo sarebbe per i tifosi davvero importante. Non penso però che a San Siro troveranno un’Inter poco concentrata. La squadra di Inzaghi ha già perso una partita contro il Sassuolo e all’ultima in casa, davanti ai propri tifosi, non verrà deluderli. Ci sarà una grande festa e per questo mi aspetto tanta attenzione da parte dei giocatori nerazzurri”.

"Tudor sta facendo secondo me un grande lavoro. Io lo conosco, è un ragazzo serio, è arrivato in corsa e sta cercando di raggiungere un obiettivo importante. Ha già vinto tante partite, e ha perso la semifinale di Coppa Italia giocando però alla pari con la Juventus. Credo che i biancocelesti meritassero qualcosa di più rispetto ai bianconeri. Il cammino è molto positivo, nonostante il nuovo allenatore abbia un modo di giocare completamente diverso rispetto a quanto faceva Sarri. È un calcio più fisico. Mi piace molto come allenatore e penso che la Lazio sia davvero in buone mani”,

“Mercato importante? Penso proprio di sì, la Lazio dovrà assolutamente fare un mercato importante. I giocatori che vuole Tudor sono strutturati in maniera diversa dal punto di vista fisico. Il suo è un calcio di gamba, di corsa, e serviranno profili diversi. La Lazio dovrà per forza cambiare molto”.

