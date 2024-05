Monza-Lazio, Zaccagni nervoso dopo il cambio: il gesto in panchina

Monza-Lazio, minuto 32: mossa a sorpresa di Igor Tudor che richiama in panchina Mattia Zaccagni. L'esterno biancoceleste era stato ammonito dopo pochi minuti per un intervento in ritardo su Birindelli. Per paura di una seconda sanzione, il tecnico ha optato per la sostituzione mandando in campo Casale. Molto nervosismo al momento del cambio per il numero 20 che, come riportato da Dazn, non ha guardato in faccia Tudor e ha scagliato per terra una bottiglietta d'acqua.