Monza, Palladino: "Quel mio like alla Lazio? Vi spiego come è andata"

Nel post partita di Monza - Lazio, l'allenatore Palladino ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti presenti dopo il 2-2 maturato contro i biancocelesti:

"I complimenti più belli arrivano da parte della gente. La gente deve godersi lo spettaoclo. Oggi abbiamo fatti una grande prestazione. C'è rammarico, meritavamo di più. Siamo stati bravi a riprenderla nel secondo tempo, abbiamo creato 3 palle gol nitide. Mi è piaciuta la squadra, siamo andati sui duelli, abbiamo rischiato poco. Nella ripresa credo che non era facile regire, la squadra ha avuto un cuore grande. Penso sia un risultato meritato, ma ho fatto i compliemnti ai ragazzi. Una grandissima partita.

Oggi non ti puoi permettere di tirare la palla avanti. Il nostro gioco è questo, giocare da dietro. Il portiere è l'uomo in più. Io mi arrabbio se non giochiamo bene da dietro, può capitare che succedono queste cose. Se costruisci bene da dietro, hai vantaggi in fase offensiva.

Djuric l'ho voluto fortemente. Uno che non molla mai, corre, rincorre, dà tanto a livello umano ai ragazzi. Sono felicemente sorpreso e colpito dal ragazzo. Un ragazo straordinario.

Sarri gioca con un sistema di gioco diverso rispetto a Tudor. I principi di gioco sono diversi, uno di linea, uno di reparto, fare queste differenze, passaggio di consegne non è facile, ma i risultati sono arrivati e venivano da un periodo buono. Sarri un maestro di calcio, stimo anche Tudor ma sono completamente diversi. Il mio like alla Lazio? Involontario, non potevo tornare indietro, era un sondaggio, non capisco di social, ma non per mancare di rispetto a nessuno. Per le voci che sono uscite le ho lette ma sono super concentrato sul Monza.

Non mi sembra che la Lazio ha avuto paura, ma che faceva fatica a rimpere da dietro per prendere il trequartista. Sono stati molto bravi a giocare, hanno avuto il 70% del possesso palla. Mi è piaciuto tutto della squadra. Nel secondo tempo sentivo che eravamo in pieno comando. Siamo stati bravi a prenderla. Colpani sta crescendo, è diventato molto maturo, grande lavoratore. Per me se continua così e non abbassa il livello di allenamenti può arrivare ad una grande squadra.

Mota ha fatto solo 2 allenamenti, oggi è stata una forzatura, ma abbiamo perso Maldini. Aveva un problema alla caviglia, oggi eravamo corti coi cambi. Ho messo dentro Caprari, ho recuperato 2 giocatori molto forti. Sono contento.

Oggi credo di aver fatto una delle nostre miglior partite. Oggi ho visto Birindelli che era un po' stanco, aveva qualche crampo. L'errore tecnico può capitare. Donati è più quello che ti dà.

Sto studiando l'inglese. Il mio sogno è allenare in Inghilterra anche per mia cultura. Il portoghese ancora non lo so. Il mio sogno è quello. Ci metto davvero tanto impegno, sono determianto, lavoro tanto col mio staff. Ci tengo al Monza e regalare altre soddisfazioni a voi, tifosi, società e ai miei ragazzi".