Calciomercato Lazio | Castellanos, la fiducia del club e i bonus: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La rinascita del Taty. Messa da parte la delusione in Coppa Italia, rimane la doppietta dell'argentino che può riscrivere la sua avventura alla Lazio. Il risultato contro la Juventus ha fatto male a tutti, ma i tifosi sperano comunque di aver trovato l'attaccante per il futuro. Si è tanto parlato di lui negli ultimi giorni, alla fine ha risposto sul campo. Come riporta Il Messaggero, Fabiani è stato chiaro: "Al di là di eventuali occasioni che si presenteranno, puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno". In totale è stato pagato 15 milioni, come scrive il giornale: difficilmente scatteranno i 4 di bonus.

Tudor gli ha sempre dato fiducia, Castellanos l'ha finalmente ripagato. Il salto su Alex Sandro e la corsa su Bremer hanno fatto innamorare l'Olimpico e il presidente Lotito: "Te l'ho detto che devi credere in te stesso", gli ha riferito il patron negli spogliatoi a fine gara, come riporta il quotidiano. Contro la Juventus è uscito 'per scelta tecnica' a detta dell'allenatore. Ieri però era affaticato, anche se è stato scongiurato ogni tipo di infortunio. Contro il Verona dovrebbe essere di nuovo il Taty a guidare l'attacco della Lazio, a discapito di Immobile. È alla sua seconda doppietta in poco più di un mese, davanti a lui c'è un finale di stagione che può vivere da protagonista