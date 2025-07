Sampdoria, si pensa a due ex Lazio per la panchina: la suggestione

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver evitato la retrocessione in Serie C battendo la Salernitana al playout, la Sampdoria inizia a pianificare la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista per il ruolo di allenatore sarebbe quello di Attilio Lombardo, già vice di Alberico Evani in questi ultimi mesi. Al suo fianco, a completare il tandem come vice, potrebbe restare anche Angelo Gregucci, collega nello staff di Evani e figura molto apprezzata dal pubblico doriano.

