Calciomercato Bologna | Immobile sempre più vicino: Besiktas pronto a liberarlo

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è sempre più vicino al Bologna. L’ex bomber della Lazio è pronto a chiudere la valigia e a tornare in Italia dopo un anno trascorso al Besiktas. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’accelerazione da parte del club per Abraham avvicina ancor di più l’attaccante alla corte di Vincenzo Italiano.

Da limare ci sono però alcuni dettagli: l’agente di Immobile spinge per un biennale mentre a Bologna propendono per un contratto di un anno con opzione di prolungamento per un’altra stagione. Per sbloccare definitivamente la situazione servirà infatti che Immobile venga liberato dal Besiktas che è pronto a lasciarlo andare a zero garantendogli 2.5 milioni di euro di buonuscita.

