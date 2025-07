Lazio, Romagnoli e Sarri a confronto: la richiesta del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli resterà al centro della Lazio. Il difensore avrebbe sperato in un rinnovo, magari con un piccolo ritocco dell’ingaggio, ma gli indici finanziari sballati impediscono alla Lazio non solo di acquistare, ma anche di ritoccare quelli in essere.

Così, Alessio segue la strada dell'attaccamento, facendo leva anche sul rapporto estremamente forte e profondo con Sarri, caratterizzato di estrema fiducia. Come riporta il Corriere della Sera infatti, l’allenatore ha chiesto alla società di muoversi per rivedere le condizioni contrattuali del difensore proprio perché sarà l’uomo che dovrà prendere per mano la squadra in campo. Indici finanziari alla mano, se ne potrebbe parlare forse a ottobre quando la situazione in società potrebbe essere migliorata.

Durante il ritiro il presidente Lotito parlerà direttamente con il giocatore per chiarire i malintesi. Ma non solo, perché appena Romagnoli rientrerà da Ibiza si confronterà con Sarri. Insieme infatti, i due imposteranno la nuova difesa, il tecnico proverà a responsabilizzarlo in un anno complicato in cui sarà la sua leadership a fare la differenza.

