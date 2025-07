Tchaouna è in viaggio: saluta la Lazio e passa al Burnley - FOTO

È ufficialmente iniziato il calciomercato e la Lazio, con le operazioni in entrata bloccate fino al 1 settembre, può solo cedere. Il primo a lasciare Roma è Loum Tchaouna, che si trasferirà in Inghilterra al Burnley. La trattativa è stata definita già da qualche giorno, ma l'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Nel frattempo, Fabrizio Romano ha postato sui social una foto proprio dell'ormai ex attaccante della Lazio in viaggio verso la sua nuova avventura. Le cifre della trattativa sono state confermate: nelle casse della Lazio entreranno 15 milioni di euro, con una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

