Mondiale per Club | Milinkovic dopo l’impresa: “Dove sono adesso quelli che ci criticavano?”

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergej Milinkovic-Savic non le manda a dire. Dopo la storica vittoria per 4-3 ai supplementari dell’Al-Hilal contro il Manchester City negli ottavi del Mondiale per Club, il centrocampista serbo ex Lazio ha risposto a tono a chi aveva messo in dubbio lui, la squadra e il calcio saudita: "Vediamo se ci criticheranno ora", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports UK. Poi l’affondo: "Dove siete adesso?"

Parole che suonano come una rivincita per il 30enne, spesso criticato per la sua scelta di lasciare l’Europa per approdare nella Saudi Pro League. Una decisione personale che aveva sollevato dubbi, ma che ora trova nuova forza. "Abbiamo dimostrato chi siamo. L’abbiamo fatto contro il Real Madrid, il Salisburgo, il Pachuca e ora contro il City. Spero che continueremo su questa strada". Una risposta sul campo, in pieno stile Sergej.

